Ein Prozess um den Mord an einer 69-Jährigen im Juni 1991 in Pressbaum hat am Montag am Landesgericht St. Pölten mit einem Freispruch für den 55-jährigen Angeklagten geendet.

Die Geschworenen entschieden nach kurzer Beratung einstimmig. Die Staatsanwaltschaft verzichtete auf Rechtsmittel, das Urteil ist somit rechtskräftig. (APA)