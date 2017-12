Bei den Ermittlungen gegen US-Filmproduzent Harvey Weinstein wegen mutmaßlicher sexueller Übergriffe werden einem Medienbericht zufolge auch dessen Zahlungen an Betroffene untersucht. New Yorks Staatsanwalt Cy Vance prüfe, ob diese Zahlungen illegal waren, berichtete die New York Daily News am Montag unter Berufung auf einen Strafverfolger.

Sollte Weinstein die Zahlungen über seine Produktionsfirma abgewickelt haben, könnte dies in einem möglichen Verfahren gegen den 65-Jährigen wegen eines Finanz- oder Sexualverbrechens eine Rolle spielen.

Mehr als 50 Frauen werfen dem heute 65-jährigen Weinstein vor, sie sexuell belästigt, missbraucht oder vergewaltigt zu haben. Der Produzent weist die Vorwürfe zurück und hat durch einen Sprecher erklären lassen, keinen nicht einvernehmlichen Sex gehabt zu haben. Derzeit ermitteln Polizeibehörden in New York, Los Angeles und London wegen der Vorwürfe. (APA/dpa)