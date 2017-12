Inzing – Unbekannte haben in der Nacht auf Mittwoch vergeblich versucht, in ein Haus in Inzing einzubrechen. Bereits am 7. Dezember waren Schlüssel zu dem Haus gestohlen worden. Diese Schlüssel verwendeten schließlich die Täter, um einzubrechen. Da der Hausbesitzer die Schlösser nach dem Diebstahl jedoch bereits ausgetauscht hatte, scheiterten sie.

Etwa zwei Stunden später drückten Unbekannte die Türe eines Nachbarhauses auf. Aus dem Büro des Hauses entwendeten sie einen Ersatzschlüssel. Der Hausbesitzer rief 20 Minuten später die Polizei. Eine sofortige Fahndung verlief negativ, berichtet die Polizei. (TT.com)