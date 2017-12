Spielberg – Nach einer Bluttat im obersteirischen Spielberg haben sich das Opfer, die 87-jährige Ehefrau, sowie der mutmaßliche Täter, ihr 89 Jahre alter Mann, am Mittwoch weiterhin in Lebensgefahr befunden. Beide waren am Dienstag notoperiert worden. Ob sie überleben werden, konnten die Ärzte vorerst nicht sagen, hieß es seitens der Polizei.

Der Sohn, der die beiden gefunden hatte, wurde bereits vernommen, konnte sich aber nicht erklären, was im Schlafzimmer seiner Eltern passiert ist. Neben einem Messer haben die Ermittler auch ein Fleischerbeil gefunden, das der Ehemann vermutlich ebenfalls verwendet hatte, als er auf seine Frau losging. Beim Eintreffen der Polizei soll der Verdächtige die Attacke auf die 87-Jährige gestanden haben. (APA)