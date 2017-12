Innsbruck – In einem Abbruchhaus in der Fischnalerstraße in Innsbruck ist in den der Nacht auf Mittwoch gegen 4 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Ein Hausmeister, der in einem gegenüberliegenden Haus gerade mit Arbeiten beschäftigt war, entdeckte die Flammen und alarmierte die Einsatzkräfte. Der Brand konnte nach kurzer Zeit von der Berufsfeuerwehr Innsbruck, die mit drei Fahrzeugen und zehn Mitgliedern ausrückte, gelöscht werden.

Die Polizei geht davon aus, dass der Brand an mehreren Stellen im Gebäude absichtlich entzündet worden war.

Bereits am Dienstagabend kurz nach 22 Uhr war am Mitterweg ein abgestelltes Auto in Flammen aufgegangen. Auch in diesem Fall gingen die Ermittler „mit großer Wahrscheinlichkeit“ von Brandstiftung aus. Bei beiden Bränden wurde niemand verletzt. (TT.com)