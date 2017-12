Innsbruck – Ein ertappter Ladendieb wurde Mittwochabend in einem Lebensmittelgeschäft rabiat. Der 33-Jährige wollte mehrere Produkte stehlen, doch der Filialleiter und ein anwesender Security-Mitarbeiter hielten ihn an der Kasse an.

Da wurde der Verdächtige aggressiv. Laut Polizei stieß er den Sicherheitsmann von sich und versuchte, aus dem Laden zu laufen. Doch der Wachmann hielt ihn weiter fest. Wieder versuchte der mutmaßliche Dieb, sich loszureißen – und sogar zuzubeißen. Davon ließ sich der Security-Mitarbeiter nicht beirren und hielt den Algerier fest, bis die Polizei eintraf. Die Beamten nahmen den Verdächtigen fest und brachten ihn zu Dienststelle. (TT.com)