Von Denise Daum

Innsbruck – Zweizimmerwohnung, 75 Quadratmeter, neu saniert, tipptopp eingerichtet, in bester Innenstadtlage um 544 Euro, warm. Diese Anzeige fand sich in den vergangenen Tagen auf diversen Immobilienseiten im Internet. Klingt zu schön, um wahr zu sein. Es ist auch nicht wahr, sondern Betrug. Oder zumindest ein Versuch von Unbekannten, an Geld zu kommen. Antwortet man auf die Kontaktanzeige, schreibt eine „Ana Cristina“ eine überschwängliche, sehr persönliche Mail zurück. Auf Englisch erklärt „sie“, dass sie Hotelmanagerin in New York sei, einen „lovely“ Ehemann, eine Tochter und einen Labrador habe. Am Ende der Nachricht kommt die Aufforderung, doch etwas über sich zu erzählen, um einander kennen zu lernen. Antwortet man auf diese Nachricht erneut, ändert sich der Tonfall radikal. In einer sehr nüchternen Mail wird der potenzielle Mieter aufgefordert, die Kaution (drei Monatsmieten) vorab zu überweisen, um den Schlüssel für eine Wohnungsbesichtigung zu bekommen. Zwei Tage habe man dann Bedenkzeit. Sollte kein Mietverhältnis zustande kommen, versprechen die Betrüger, das Geld auch wieder zurückzuüberweisen.

Die beschriebene Wohnung war bis vor ein paar Tagen tatsächlich auf dem Markt, aber freilich nicht um 544 Euro, sondern um mehr als doppelt so viel. Die Wohnungseigentümerin war völlig perplex, als ihr Interessenten von dem zweiten, vermeintlich billigeren Wohnungsinserat berichteten. „Drei Personen haben mich auf die gefälschte Annonce angesprochen und gewarnt“, erklärt die Innsbruckerin. Die Anzeigen waren – bis auf Preis und Vermieterkontakt – ident. „Ich war ratlos und wusste nicht, was ich tun sollte. Zunächst wollte ich eine Mail an die Betrüger schicken mit der Aufforderung, das zu unterlassen. Aber ich wollte dann doch nicht, dass die meine Kontakte haben“, erklärt die Eigentümerin. Sie hat dann die Anbieter der Internetseiten informiert, die die gefälsche Anzeige gelöscht haben. Ihr wurde im Übrigen von einem zweiten, ähnlichen Fall von Bekannten berichtet.

Stefan Eder von der Polizei rät in so einem Fall, die nächste Polizeidienststelle zu kontaktieren und den Sachverhalt anzuzeigen. Betrügereien im Internet gebe es viele: Wohnungen, Autos, allerhand werde angeboten. Auch Fälle von Identitätsdiebstahl sind bei der Polizei bekannt. Generell empfiehlt Eder, sich auf den gesunden Menschenverstand zu verlassen: „Misstrauisch werden sollte man, wenn die angebotenen Preise deutlich vom üblichen Marktpreis abweichen.“ Keinesfalls sollten Vorauszahlungen geleistet werden, um eine Wohnung zu besichtigen. Das sei nicht die übliche Vorgehensweise von seriösen Vermietern.