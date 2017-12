Innsbruck – Ein Gast hat noch immer einen hartnäckigen Ausschlag im Gesicht, „aber die anderen Reizgas-Opfer haben sich gut erholt“, schildert zwei Tage nach der heftigen Pfefferspray-Attacke in einem Innsbrucker Lokal der Wirt. Michael Kern wundert sich allerdings, dass der Angreifer mit einer Anzeige auf freiem Fuß davonkam: „Immerhin hat er mehrere Leute mit dem Umbringen bedroht.“

Es war am Mittwoch gegen 17 Uhr, als der Gast das Reichenauer Stüberl im gleichnamigen Stadtteil betrat. „Er war zwar sichtlich betrunken, aber ich hab’ mir nichts dabei gedacht und ihm ein Bier gegeben“, erzählt Kern. Allerdings dauerte es nicht lange, und der Betrunkene begann, die anderen Gäste anzupöbeln. „Ich hab ihm dann das Geld zurückgegeben und gesagt, er soll das Lokal verlassen.“ Der 63-jährige Innsbrucker bedrohte daraufhin den Wirt und weitere Gäste mit dem Umbringen. Dann machte er sich doch noch auf den Weg in Richtung Ausgang. Aber nur zum Schein – plötzlich griff er in die Tasche und holte eine kleine Dose heraus. Sekunden später lag der beißende Geruch des Pfeffersprays in der Luft. „Meinen Vater hat er voll in die Augen getroffen, mich und einige Gäste hat es ebenfalls erwischt“, so der Wirt. Nach der Attacke flüchtete der Angreifer. Der Lokalbetreiber und ein Gast nahmen die Verfolgung auf und alarmierten gleichzeitig die Polizei. „Die Beamten waren rasch da und haben ihn festgenommen.“ Die Rettung musste vier verletzte Gäste versorgen. Kerns Vater spülten die Sanitäter die Augen aus. Im Laufe des Abends mussten die Rotkreuz-Helfer noch zwei weitere Male zum Reichenauer Stüberl. Weil eine Mitarbeiterin und ein Gast mit den Reizgas-Rückständen, die überall im Lokal verteilt waren, in Berührung kamen.

Die brutale Attacke vor einem Innsbrucker Nachtlokal am Wochenende ist ebenfalls weitgehend geklärt. Wie berichtet, haben drei zunächst unbekannte Burschen einen betrunkenen 27-Jährigen grundlos zu Boden geschlagen und seinen Kopf mit Fußtritten bearbeitet. Das Opfer kam fast wie durch ein Wunder mit einer leichten Gerhirnerschütterung davon. Die Kripo hat jetzt ein Teilgeständnis vorliegen: „Ein 17-jähriger Verdächtiger hat einen Tritt zugegeben“, erklärt Ermittler Ernst Kranebitter. Die mutmaßlichen Komplizen sind ebenfalls ausgeforscht, konnten aber noch nicht befragt werden. (tom)