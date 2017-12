Nußdorf-Debant – Nach dem Besuch eines Nachtlokales ging ein 20-Jähriger am Freitag in den frühen Morgenstunden auf Beutetour in Nußdorf-Debant. Kurz vor 4 Uhr spazierte er durch eine unversperrte Tür in die Geschäftsräumlichkeiten eines Gewerbebetriebes. Dort schlug er mit einer leeren Flasche eine großflächige Auslagenscheibe ein, um das Gebäude wieder zu verlassen.

Anschließend kletterte der Mann über einen Zaun und gelangte durch eine unversperrte Tür ins benachbarte Firmengebäude. Nach Durchsuchung der Räumlichkeiten legte sich der Betrunkene in den Verkaufsraum und schlief ein – dort wurde er am Morgen vom Betreiber der Firma gefunden.

Der verursachte Sachschaden dürfte laut Polizei bei rund 5000 Euro liegen. (TT.com)