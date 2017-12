Schwaz – Am Freitagabend waren Einbrecher in Schwaz unterwegs. Wie die Polizei berichtet, fuhren die drei mit einem beigen Kombi mit slowakischem Kennzeichen in die Tiefgarage einer Wohnanlage in Schwaz. Von dort gelangten sie in den Kellerbereich, brachen in mehrere Kellerabteile ein und entwendeten Wertgegenstände und Werkzeug. Der Schaden liegt im niedrigen vierstelligen Eurobereich. Wie hoch der Sachschaden ist, ist derzeit nicht bekannt. (TT.com)