Innsbruck – Unbekannte haben in der Nacht auf Samstag in Innsbruck einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Die Unbekannten sprühten um etwa 4.05 Uhr mit einem Feuerlöscher in einer Tiefgarage herum. Durch die Rauchentwicklung wurde der Alarm ausgelöst, die Feuerwehr rückte an. Der Schaden war schließlich nicht groß, lediglich ein Auto wurde verstaubt.

Eine Zeugin beobachtete vier junge Männer in der Garage. Ob es sich um die Täter handelt oder nicht, wird noch ermittelt, berichtet die Polizei. (TT.com)