Ein Steirer ist am Freitag mit selbst gebastelten Kennzeichen am Auto und ohne Führerschein von der innerdeutschen Grenzkontrolle auf dem Parkplatz Rottal-Ost (Bayern) an der Autobahn A3 Richtung Frankfurt angehalten worden. Außerdem bestand der Verdacht, dass der Pkw nicht versichert war, teilte die Verkehrspolizei Passau am Samstag mit. Der Österreicher muss mit mehreren Anzeigen rechnen. (APA)