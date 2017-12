Telfes, Fulpmes – Bislang Unbekannte stahlen Freitagabend in Telfes aus einer Tiefgarage in einem Mehrparteienhaus ein Auto. Der silberfarbene Skoda Fabia war auf einem Doppelabstellplatz einer Familie versperrt abgestellt. Die Täter dürften sich nach ersten Erkenntnissen den Ersatzschlüssel des Fahrzeugs aus einem zweiten, ebenfalls abgesperrten Pkw besorgt haben. Das Fehlen des Schlüssels wurde bereits am 19. Dezember bemerkt. Zum Tatzeitpunkt waren zahlreiche gleich- und höherwertige Fahrzeuge in der Tiefgarage abgestellt, teilte die Polizei mit.

Etwa zur selben Zeit wurde in Fulpmes ein schwarzer Nissan Terrano gestohlen. Der Wagen war in einer Hauseinfahrt unversperrt und mit dem Schlüssel im Fahrzeug abgestellt. Auffälliges Merkmal ist das Reserverad an der Kofferraumklappe und silberfarbige Schweller jeweils links und rechts unterhalb der Türen. Ein Zusammenhang der Taten ist möglich. (TT.com)