Innsbruck – Eine Einbruchsserie am Heiligen Abend beschäftigt die Innsbrucker Polizei. In einer Wohnung im Stadtteil Pradl entwendete eine unbekannte Täterschaft zwischen 15 und 21.30 Uhr lediglich einen gläsernen Weihnachtsstern. Etwas höher fiel der Schaden bei einem zweiten Einbruch in Pradl zwischen 16.45 und 22.20 Uhr aus. Dort erbeuteten die Einbrecher zwei nicht hochpreisige Uhren und einen Bargeldbetrag in dreistelliger Höhe.

Richtig schmerzhaft wurde es für die Bewohner einer Wohnung im Stadtteil Neu-Arzl. Dort stahlen die Täter zwischen 16 und 23.50 Uhr hochwertige Kameras samt Zubehör, einen Laptop, ein Tablet und verschiedene Schmuckstücke. Der Schaden beläuft sich hier laut Polizei auf einen fünfstelligen Eurobetrag.

Ob die Einbrüche von einer oder verschiedenen Täterschaften begangen wurden, ist laut Polizei nicht bekannt. (TT.com)