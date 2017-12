Salzburg – Ein 49-jähriger Salzburger ist in der Nacht auf Montag bei der Kontrollstelle auf der A8 kurz nach der Grenze in Bayern zum Geisterfahrer geworden. Die Polizei Traunstein stoppte ihn noch rechtzeitig, teilte sie in einer Aussendung mit.

Der Mann wollte in Salzburg von der Westautobahn (A1) abfahren, verpasste aber die Ausfahrt. Deswegen geriet über den Walserberg nach Bayern. Die Kontrollstelle auf der dortigen A8 im Gemeindegebiet von Bad Reichenhall kurz nach der Grenze irritierte den 49-Jährigen. Er bog verbotswidrig nach links ab und war dann als Geisterfahrer auf der Richtungsfahrbahn München in Richtung Salzburg unterwegs. Eine Streife, die sich gerade am Kontrollplatz befand, wurde darauf aufmerksam und stoppte ihn nach kurzer Strecke.

Der Salzburger muss mit einer Geldstrafe von 200 Euro und einem einmonatigen Fahrverbot rechnen. (APA)