Innsbruck – Die Nacht zum Heiligen Abend verlief in Innsbruck alles andere als friedlich. Verantwortlich dafür waren drei Somalier, die innerhalb weniger Stunden drei Männer teils schwer verletzten und mehrere Diebstähle begingen. Zwei Verdächtige wurden am Dienstag in die Justizanstalt überstellt.

Begonnen hat die Diebes- und Prügeltour um 1.40 Uhr in einem Bogenlokal in der Ing.-Etzel-Straße. Ein Gast beobachtete, wie die drei Somalier seine Jacke stahlen und die Bar verließen. Als der 35-Jährige die Verfolgung aufnahm, wurde er von den Männern zu Boden geschlagen. Sie flüchteten mit dem Handy, der Geldtasche und dem Schlüssel des Opfers.

40 Minuten später schlugen die Somalier vor einem weiteren Bogenlokal erneut zu. Diesmal erwischte es einen ebenfalls 35-jährigen Einheimischen, der mit einem Freund (32) unterwegs war. Der Ältere erlitt schwerste Verletzungen (Armbruch, Hirnblutung etc.) und musste in der Klinik operiert werden. Sein Begleiter kam mit leichten Verletzungen davon. Ein Somalier stahl dem 35-Jährigen auch noch die Geldtasche.

Gegen fünf Uhr erbeutete das Trio bei einem Trickdiebstahl in der Innenstadt eine weitere Geldtasche. Das Opfer war ein 27-jähriger Nachtschwärmer. Anschließend versuchten die Somalier, in einer Tankstelle und zwei Supermärkten mit den gestohlenen Kreditkarten einzukaufen. Mit einer Ausnahme ohne Erfolg. Schließlich konnten Polizisten zwei Verdächtige am Hauptbahnhof festnehmen, der dritte konnte vorerst flüchten. (tom)