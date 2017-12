Rom/Duisburg – Das ‚Ndrangheta-Mitglied Antonio Strangio ist von der deutschen Polizei im Auftrag der italienischen Justizbehörden in der deutschen Stadt Moers unweit von Duisburg festgenommen worden. Hier in Nordrhein-Westfalen leben mehrere Mitglieder des Clans „Pelle-Vanchelli“, dem Strangio angehört, teilte die italienische Polizei am Mittwoch mit.

Der 38-jährige Mafioso wurde seit Dezember 2012 gesucht. Er muss eine Haftstrafe von 19 Monaten absitzen. Strangio gilt als Strohmann des Clans Pelle Vanchelli und war nach dem Sechsfach-Mord von Duisburg 2007 in den Sog der Ermittlungen geraten. In der deutschen Stadt wurden im August 2007 sechs Italiener in einer Pizzeria erschossen. Strangio soll nach Italien ausgeliefert werden. (APA)