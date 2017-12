Von Theodor Auer

Kufstein, Rosenheim – Der Vorwurf, den die Staats­anwaltschaft gegen den 31-jährigen Mechaniker aus Nigeria erhob, war schwer. Der Versuch einer schweren räuberischen Erpressung wurde diesem zur Last gelegt. Laut Anklage hatte er in den Nacht vom 15. auf den 16. Juli 2017 einen 23-jährigen Kufsteiner gegen 1 Uhr 15 am Hals gepackt, zu ihm „I need your money“ gesagt und ihm dabei ein Messer gegen den Hals gedrückt.

Recht harmlos allerdings klang dazu der Bericht des Angeklagten. Demnach hatte er die drei Kufsteiner um eine Zigarette angeschnorrt. Das angebliche Tatopfer, ein Produktionshelfer aus Kufstein, bot ihm dazu wohl eine E-Zigarette an.

Der Nigerianer berichtete weiter, dass er seine neuen Freunde fragte, ob sie ihm die fehlenden 2,20 Euro für eine neue Aufladung seines Handys spendieren würden.

„Wir geben dir gerne einen Drink in der Kneipe aus“, so einer der Kufsteiner, „aber Geld gibt es von uns nicht.“

Der Nigerianer, so sein Bericht, habe nun versucht zu erklären, warum er dieses Geld benötige. Als einer schubsend und stoßend auf ihn losgegangen sei, habe er versucht, diesen mit der Hand von sich abzuhalten. Dabei habe er noch immer die E-Zigarette des Kufsteiners in der Hand gehalten.

Die Kufsteiner hatten die Bitten des Nigerianers als unangemessene Forderung begriffen. Das angebliche Tatopfer interpretierte die E-Zigarette – ohne sie zu sehen – als Messer und die Abwehrhaltung des so empfundenen Angreifers als erpresserische Bedrohung. Besonders auffallend waren zwei Umstände: Zum einen waren die ersten Aussagen der drei Kufsteiner gegenüber den Polizeibeamten völlig unterschiedlich zu dem, was sie nun vor Gericht aussagten. Des Weiteren waren die Aussagen und Erkenntnisse der drei untereinander völlig widersprüchlich und auch zeitlich in den Abläufen divergierend.

Es war wohl dem Alkohol und dem entstandenen Stress zuzuordnen, dass viele der Aussagen verschiedenen Erinnerungen und Wahrnehmungen unterworfen waren.

Bemerkenswert: Als der Richter jedem der Zeugen die sichergestellte E-Zigarette vorhielt, räumte ein jeder ein, dass es sich auch um diesen völlig ungefährlichen Gegenstand gehandelt haben könnte. So blieb von der versuchten räuberischen Erpressung wohl nur eine missglückte Bettelei. Das Schöffengericht sah das ebenso.