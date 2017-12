Sartrouville – Im Streit um einen Computer hat ein 15-Jähriger in Frankreich seine Schwester tödlich mit einem Messer verletzt. Der Jugendliche habe aus Wut auf die 19-Jährige eingestochen und sie am Brustkorb getroffen, erklärte die Polizei in Sartrouville nordwestlich von Paris am Mittwoch. Die Frau erlag nach Eintreffen der Rettungskräfte ihren Verletzungen.

Die Tat ereignete sich demnach am zweiten Weihnachtsfeiertag in Anwesenheit des Vaters. Dieser rief die Polizei, sprach aber lediglich von einem Schwächeanfall seiner Tochter. Vor Ort bemerkten die Einsatzkräfte die Wunde am Brustkorb der jungen Frau, die kurze Zeit später starb. Ihr Bruder wurde festgenommen. (APA/AFP)