Von Thomas Hörmann

Innsbruck – Missbrauch von Behinderten-Parkausweisen – für die Mobile Überwachungsgruppe (MÜG) des Innsbrucker Stadtmagistrats ein Dauerthema: „Wir mussten heuer 20 Ausweise einziehen“, sagt MÜG-Chef Elmar Rizzoli. Der Hauptgrund: Autolenker verwendeten die Dokumente von verwandten Behinderten, die nicht mehr am Leben waren. „Erst kürzlich erwischten wir einen Autofahrer, der den Ausweis eines vor eineinhalb Jahren Verstorbenen benützte“, erzählt Rizzoli.

Wobei Benützen meist Parken heißt: Die Karten mit dem Rollstuhlsymbol hinter der Windschutzscheibe ermöglichen nicht nur die Nutzung der gekennzeichneten Behinderten-Plätze. Sie helfen auch Sparen, die Besitzer müssen keine Parkgebühren zahlen und können die Kurzparkzonen ohne zeitliche Beschränkung nutzen. Für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen eine Erleichterung. Für skrupellose Schlaumeier eine „goldene Parkkarte“, wie es Rizzoli einst treffend formulierte. Laut MÜG-Chef sind in Innsbruck derzeit etwa 5000 Behinderten-Parkkarten ausgegeben. Wie viele der Besitzer bereits verstorben sind, kann Rizzoli nur schätzen. Weil die Parkkarten nicht mehr wie früher in den Aufgabenbereich des Magistrats, sondern des Bundessozialamtes fallen. „Wie eine Überprüfung vor etwa vier Jahren ergab, waren die Besitzer von etwa 600 Parkausweisen bereits verstorben“, so Rizzoli: „Heute bewegen wir uns wohl auch in dieser Größenordnung.“

Der MÜG-Chef geht aber nicht davon aus, dass all diese Parkkarten missbräuchlich verwendet werden. „Viele wurden wohl von den Angehörigen vernichtet.“ Oder sie liegen vergessen in einer Schublade. „Aber natürlich gibt’s auch Zeitgenossen, die diese Ausweise weiterverwenden.“

Oft sind es aufmerksame Nachbarn, die die MÜG-Mitarbeiter auf den Missbrauch aufmerksam machen. Es kommt aber auch immer wieder vor, dass die gesunden Parkkarten-Benützer in flagranti erwischt werden. Den es trifft, der darf mit einer Strafe von „mindestens 300 Euro rechnen“, sagt Rizzoli.

Aber nicht nur die Ausweise von Verstorbenen werden missbraucht. MÜG-Mitarbeiter ertappen auch immer wieder Angehörige, die ohne den Parkkarten-Besitzer im Auto beispielsweise Behinderten-Parkplätze benützen oder sich die Gebühren in den Kurzparkzonen sparen. „In solchen Fällen können wir natürlich nicht die Parkausweise einziehen“, sagt Rizzoli. Aber Geldstrafen setzt es dennoch.