Leonding – Im Streit um einen freien Parkplatz bei einem Einkaufsmarkt in Leonding (Bezirk Linz-Land) sind sich am Samstagnachmittag zwei Einheimische in die Haare geraten. Dabei packte ein 51-Jähriger Mann seinen 19-jährigen Kontrahenten mit den Händen an der Jacke. Der Jüngere zog darauf ein Butterfly-Messer und bedrohte sein Gegenüber. Der ließ darauf vom 19-Jährigen ab und verständigte die Polizei.

Der Jüngere ging inzwischen einkaufen und wurde nach seiner Rückkehr zum Auto festgenommen. Er wird auf freiem Fuß wegen gefährlicher Drohung angezeigt. (APA)