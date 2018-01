Innsbruck – Ein Überfall auf ein Wettbüro in Innsbruck beschäftigt derzeit das Kriminalreferat der Stadtpolizei. Am Sonntag gegen 19.30 Uhr sollen fünf Männer das Wettbüro in der Wörndlestraße betreten und den Mitarbeiter bedroht haben. Offenbar waren die fünf mutmaßlichen Täter unbewaffnet, sie sollen den Mitarbeiter aber geohrfeigt und so die Herausgabe eines vierstelligen Eurobetrags erzwungen haben.

Wie die Polizei mitteilt, hat der Angestellte nur vage Auskünfte zu den Männern machen können. Es soll sich seinen Angaben zufolge um tschetschenische Staatsbürger gehandelt haben. Weitere Ermittlungen laufen. (TT.com)