Kirchberg, Kals, Ötztal-Bahnhof – Am Neujahrsmorgen zwischen 4 und 7 Uhr schlich sich ein Einbrecher in ein Hotel in Kirchberg. Der Unbekannte ging in den ersten Stock des Hauses. Dort suchte er offenbar ganz gezielt nach unverschlossenen Türen.

Obwohl die Gäste in ihren Betten schliefen, wagte sich der Einbrecher in drei Zimmer. Er stahl Bargeld, drei Handys und auch Dokumente. Die Gegenstände lagen laut Polizei immer nah am Eingang. Der Wert der Beute liegt bei einigen tausend Euro.

Einbrecher drang in zwei Hotels in Kals ein

Ähnliche Einbrüche spielten sich in der Silvesternacht in Kals ab. Ein Einbrecher spazierte durch die unverversperrten Eingangstüren von zwei Hotels. Auch hier suchte er nach unverschlossenen Hotelzimmern. Am Ende waren es je zwei in den beiden Gästehäusern. Der Dieb stahl Bierflaschen, Kreditkarten und diverse Dokumente. Der Schaden liegt auch hier im niedrigen vierstelligen Eurobereich.

Ein Auffälligkeit gab es laut Polizei: Eine Bierflasche, ein Führerschein, ein Personalausweis sowie mehrere Kreditkarten wurden in mehrere Teile zerschnitten in einem Bach in Kals gefunden.

Einbruch in Ötztal-Bahnhof

Auch in ein Hotel in Ötztal-Bahnhof wurde in der Silvesternacht eingebrochen. Ein Unbekannter zwängte zuerst die Eingangtüre und anschließend die versperrte Tür zum Frühstücksraum auf. Dort brach er eine Schublade auf. Er erbeutete eine rote Geldtasche mit Bargeld und Bankomatkarten. Aus einem anderen Zimmer ließ der Täter noch einen Schlüsselbund mitgehen. Der Schaden liegt laut Polizei im niedrigen vierstelligen Eurobereich. (TT.com)