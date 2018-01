Sölden – Ein 21-Jähriger erstattet am Neujahrstag bei der Polizei in Sölden Anzeige: Ein Unbekannter habe ihm am Silvestertag gegen 16.15 Uhr mitten auf der Straße das Handy aus der Hand gerissen – gerade, als er telefonieren wollte. Die Beamten begannen nachzufragen. Und der deutsche Urlauber verstrickte sich mehr und mehr in Widersprüche.

Schließlich musste er zugeben: Er sei stark betrunken gewesen. Das Handy habe er verloren. Die Anzeige habe der 21-Jährige erstattet, damit die Versicherung den Schaden abdecke. Jetzt erwartet den Deutschen wohl selbst eine Anzeige. (TT.com)