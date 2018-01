Falschaussagen, die Nahestehende vor Strafverfolgung bewahren sollen, erweisen sich für Gutmeinende oft als schmerzhafter Bumerang. Wird die Irreführung von Behörden als Delikt gegen die Rechtspflege doch mit unbedingten Strafen geahndet. Wie auch gestern am Landesgericht bei einem Bosnier, der der falschen Beweisaussage, gefährlicher Drohung und Sachbeschädigung angeklagt war. Während sich die letzteren Delikte Richter Günther Böhler schnell als unbedachte Rauschtat mitsamt geborstener Lokalscheiben dargestellt hatten, wog die Falschaussage des bereits Vorbestraften wesentlich schwerer. Wollte der Bosnier doch im Juli einem Strafprozess wegen Brandstiftung eine neue Wendung geben. Angeklagt war damals die Freundin des 36-Jährigen. Diese hatten gleich mehrere Zeugen vor einer später in Brand gesteckten Wohnung beobachtet. Der gestern Angeklagte schloss dies bezüglich der mittlerweile rechtskräftig Verurteilten aber aus, da sie damals den ganzen Tag durchgehend bei ihm in der Wohnung gewesen wäre. Dieses Alibi rächte sich nun mit zehn Monaten Gefängnis. Richter Böhler beließ es nicht mehr bei einer Geldstrafe: „Erschwerend Ihre Vorstrafen, aber auch, dass die Falschaussage in einem Verfahren wegen Brandstiftung getätigt worden war.“ Dazu wurden einst bedingt ausgesprochene 240 Euro Geldstrafe widerrufen. Der Angeklagte erhob geschockt Berufung.

Ein Motorradunfall im Außerfern, bei dem im Juli der Beifahrer schwerste Verletzungen und einen Schädelbruch erlitten hatte, endete nun am Landesgericht mit einer relativ milden Strafe für den Lenker. Und dies, obwohl er im Sommer mit 1,7 Promille bei Nässe und Dunkelheit von der Straße abgekommen und mit einem Hydranten kollidiert war. „Wenn das nicht grob fahrlässig war, dann ist nichts mehr fahrlässig!“, so die Richterin. Bei neun Monaten bedingter Haft und 720 Euro Geldstrafe blieb es deshalb, da der Sozius den erkennbar Betrunkenen regelrecht bedrängt hatte, doch mitfahren zu dürfen. (fell)