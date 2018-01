Die Polizei in Kärnten hat in der Silvesternacht vier Kilogramm Marihuana sichergestellt. An der Grenzkontrollstelle Arnoldstein (Bezirk Villach-Land) hatten die Beamten ein Auto überprüft, dabei wurden die Drogen gefunden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Insassen des Pkw, zwei Afghanen im Alter von 25 und 30 Jahren, wurden festgenommen. (APA)