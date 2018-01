Salzburg – Nach einem mutmaßlichen Vergewaltigungsversuch in der Silvesternacht in der Stadt Salzburg ist heute, Dienstag, ein 20-jähriger Serbe in U-Haft genommen worden. Der Übergriff auf eine 29-jährige Nigerianerin soll sich in den Morgenstunden des 1. Jänner im Stadtteil Lehen zugetragen haben. Da sich die Frau wehrte und Passanten zu Hilfe kamen, ließ der Mann von ihr ab. Er wurde kurz darauf gefasst.

Die Untersuchungshaft über den 20-Jährigen sei wegen Tatbegehungs- und Tatausführungsgefahr verhängt worden, sagte der Sprecher des Landesgerichtes Salzburg, Peter Egger, auf Anfrage der APA. Der Tatverdacht gehe in Richtung versuchter Vergewaltigung. Die 29-Jährige soll in einer kontradiktorischen Einvernahme zu dem Vorfall befragt werden. (APA)