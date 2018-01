Benndorf – Zwei tote Säuglinge haben Polizisten in der Wohnung einer 46-Jährigen in Benndorf in Sachsen-Anhalt gefunden. Die Leichen lagen laut „Bild“-Zeitung in einer Kühltruhe. Die Polizei in Halle sagte am Mittwoch, sie nehme zunächst keine Stellung dazu, an welchem Ort die Baby-Leichen entdeckt wurden. Sie hätten am Fundort aber schon länger gelegen.

Der Ex-Lebensgefährte der Mutter habe die Beamten informiert, teilte die Polizei mit. Der Mann habe am Dienstagabend von einem Baby gesprochen – Polizisten fanden dann das zweite. Die Mutter wurde vorläufig festgenommen. Laut einer Behördensprecherin lebte die Frau mit einem älteren Kind in der Wohnung in einem dreistöckigen Mietshaus.

Verbrechen wird nicht ausgeschlossen

Woran die beiden Säuglinge gestorben sind, und ob sie zum Zeitpunkt der Geburt lebten, war zunächst unklar. Die Leichen sollen dazu rechtsmedizinisch untersucht werden. Eine Polizeisprecherin erwartete, dass die Ergebnisse am Mittwoch noch nicht vorliegen.

Ein Verbrechen kann laut Polizei nicht ausgeschlossen werden. Im Lauf des Tages wollte die Staatsanwaltschaft entscheiden, ob sie einen Haftantrag für die Mutter stellt. Dazu werde aber abgewartet, ob und was die 46-Jährige aussage, sagte die Polizeisprecherin.

Mütter, die ihre toten Babys in ihrer Nähe behalten, haben schon mehrfach für Schlagzeilen gesorgt. Nicht immer liegt aber ein Verbrechen vor. (dpa)