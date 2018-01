Innsbruck – Die Polizei Tirol warnt eindringlich vor unseriösen Schlüsseldienstanbietern, die ihre Kunden mit Wuchern abzocken. In den vergangenen Wochen haben sich entsprechende Anzeigen wieder gemehrt. Betroffene, die sich ausgesperrt haben, suchen oft im Internet nach einem Aufsperrdienst in ihrer Umgebung und gelangen über eine Gratishotline zu einem Schlüsseldienst, der angeblich aus Tirol stammt. Vor Ort erscheinen dann – meistens nach längerer Wartezeit – Mitarbeiter ausländischer Unternehmen, die stark überhöhte Beträge oft über 1000 Euro in Rechnung stellen und auf sofortige Bezahlung drängen.

Die Polizei rät dazu, sich zuerst über das Unternehmen zu informieren, bevor man bei der Hotline anruft. Hilfreiche Informationen in diesem Zusammenhang bietet die Wirtschaftskammer Tirol unter http://www.schluesseldienste-tirol.at/ an. Kosten und Anfahrtszeiten sollte man bereits telefonisch abklären. Bei überhöhten Forderungen des Anbieters sollte man nicht sofort bezahlen, sondern auf eine Rechnung bestehen oder die Polizei hinzuziehen. (TT.com)