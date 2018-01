Von Marco Witting

Innsbruck – Sechs Schüsse aus einer Waffe, die eine Holztür durchschlagen und ihre Spuren auf einer Rigipswand hinterlassen haben. Ein Schuss in den Türstock. Dazu Einschusslöcher in einer Parkbank. Vermutlich zum Jahreswechsel haben unbekannte Täter das Gebiet rund um das Wasserkraftwerk Innsbruck/Mühlau mit dem Wilden Westen verwechselt. Und dort ihre „Schießübungen“ veranstaltet. Ob ein Zusammenhang mit einer ähnlichen Tat in Vomp besteht, ist für die Polizei nicht ausgeschlossen, aber nicht allzu wahrscheinlich.

Bei einem Kontrollgang am Dienstagnachmittag bemerkte ein Mitarbeiter die Einschusslöcher an der Tür – und alarmierte die Polizei. Herbert Kahler vom Kriminalreferat des Stadtpolizeikommandos war gestern Nachmittag dann mit den Ermittlungen einen Schritt weiter. „Wir gehen davon aus, dass es sich bei der Waffe um ein Schrotgewehr handelt. Und es wurde wohl mit Bleipatronen geschossen. So etwas wird bei der Jagd auf Wildschweine benutzt.“ Die Ermittler nehmen an, dass die Schüsse in der Silvesternacht abgegeben wurden. Genau lässt sich der Tatzeitraum nicht eingrenzen. „Irgendwann zwischen vergangenem Samstag mittags und Dienstag.“

Verletzt wurde offensichtlich niemand. Der Schaden ist durchaus beträchtlich und beträgt wohl einige tausend Euro. Zusammenhänge mit den Schüssen auf einen Radarkasten in Vomp – die TT berichtete – schließt man seitens der Polizei nicht kategorisch aus. Für allzu wahrscheinlich hält man es aber nicht. Auch in Vomp suchen die Beamten auch noch nach dem Schützen, der in der Silvesternacht insgesamt 20 Schüsse abgab.