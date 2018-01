Von Reinhard Fellner

Innsbruck – Genau vor zehn Jahren liefen seitens verschiedenster Polizeibehörden Ermittlungen zu gewerbsmäßigen Schleppungen von kubanischen Staatsbürgern auf Hochtouren. Nach Fällen in Deutschland und Spanien hatte auch die Innsbrucker Staatsanwaltschaft 2009 in Tirols bislang größtem Schlepperprozess dargelegt, dass hierzulande zwei Kubanerinnen federführend an der gewerbsmäßigen Schlepperei von Landsleuten mitgewirkt und Kontakte nach Ostösterreich und ins Ausland hergestellt hatten.

Demnach sollten ab 2006 145 Kubaner über das Duo und sieben Mitangeklagte geschleppt worden sein. Für Schlepperlöhne von bis zu 8000 Euro waren laut Staatsanwaltschaft damals bei Botschaften notariell beglaubigte „Verpflichtungserklärungen“ abgegeben worden. Diese waren Grundlage für ein dreimonatiges Touristenvisum. Dies leugneten die „Gastgeber“ teils bis zum Prozessende, großteils teilbedingte Haftstrafen ergingen durch das Oberlandesgericht.

Die zwei erstangeklagten Kubanerinnen blieben jedoch ohne Verurteilung. Hatten sich doch beide schon zu Beginn der Ermittlungen in weiser Voraussicht Richtung USA abgesetzt. Nachdem die Frauen dort ein Jahrzehnt unbehelligt geblieben waren, saß die 49-jährige Erstangeklagte jedoch letztes Jahr einer für sie fatalen Fehlinformation auf: Demnach sollten nicht verfolgbare Schlepperdelikte in Österreich nach zehn Jahren verjährt sein.

Darauf stellte die einst von allen belastete 49-Jährige in den USA bei der österreichischen Botschaft einen Antrag auf einen Not-Pass, um in Österreich notwendige Formalitäten erledigen zu können. Die Botschaft schaltete sofort. Doch im vermuteten Flieger befand sich die Gesuchte vorerst nicht. Später landete die Frau doch noch in Wien und wagte sich für Erkundigungen sogar ins Innsbrucker Landesgericht. Wenig später, am 1. September, klickten die Handschellen. Seither saß die Frau in U-Haft.

Im für mehrere Tage ausgeschriebenen Prozess am Landesgericht ging es nun dafür aber ganz schnell. Vor Staatsanwältin Veronika Breithuber legte die 49-Jährige ein derart umfassendes Geständnis ab, dass Richter Andreas Mair auf alle Zeugen und somit auf ein umfassendes Beweisverfahren verzichten konnte.

Bei einem Strafrahmen von zehn Jahren Haft fand der Schöffensenat deshalb und aufgrund des lange zurückliegenden Tatzeitraums mit drei Jahren Haft (eines davon unbedingt) das Auslangen. Die Kubanerin nahm das Urteil sofort an. Trotzdem ist der Schlepperfall noch immer nicht abgeschlossen. So bleibt die flüchtige Zweitangeklagte weiter verschollen.