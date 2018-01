Dundalk – In der irischen Stadt Dundalk ist am Mittwoch ein Mann durch eine Messerattacke ums Leben gekommen. Weitere Menschen seien verletzt worden, hieß es in einer Mitteilung der Polizei. Der Angreifer konnte festgenommen werden. Der Hintergrund der Tat war zunächst unklar.

Die Polizei bestätigte Medienberichte, wonach der mutmaßliche Täter aus dem Nahen Osten stammt. Dundalk liegt an der Ostküste Irlands zwischen Dublin und dem nordirischen Belfast. (APA/dpa)