Innsbruck — Im März war es an einem Samstagabend am Innsbrucker Südring innerhalb von zehn Minuten zu zwei spektakulären Polizeieinsätzen gekommen. Kurz vor 23 Uhr hatten erst zwei bulgarische Zuhälter die Grassmayrkreuzung in ein blaues Lichtermeer verwandelt. Zuvor hatte einer von ihnen einem lästigen Freier mit einem im Auto mitgeführten Golfschläger den Schädel eingeschlagen. Der Freier wird für sein restliches Leben ein Pflegefall sein. Über die Bulgaren ergingen am Landesgericht bereits 17 und neun Jahre Haft.

Vor deren Gewalttat hatte sich laut Anklage der Innsbrucker Staatsanwaltschaft bei der Roseggerstraße ein Vergewaltigungsversuch ereignet. Ein heute 15-jähriger Afghane soll bei einem Garagenblock eine 25-jährige Liebesdienerin massiv sexuell bedrängt haben. Zuvor soll es einen Streit bezüglich der Zahlungsmodalitäten für eine sexuelle Dienstleistung gegeben haben. Da der Bursche laut Bulgarin keine Anzahlung hatte leisten wollen, habe er ihr mit der Faust auf die Nase geschlagen und versucht, ihr die Hose herunterzuziehen. Erst durch eine Kollegin und Passanten, die aufgrund der Schreie zu Hilfe geeilt waren, sei die Tat verhindert worden. Dies stellt der 15-Jährige — für ihn gilt die Unschuldsvermutung — laut Staatsanwaltschaft vehement in Abrede. Vielmehr sei er auf dem Weg zu einem Freund von der Dame angesprochen worden. Dabei habe er sie weggestoßen und sei davongelaufen. Am Donnerstag muss sich der Bursche vor einem Jugendschöffengericht verantworten. Trotz seiner Jugend drohen fünf Jahre Haft.

Ein unrühmliches Ende fand am Landesgericht das Wirken einer Heiltherapeutin aus dem Unterland. Die selbst ernannte Doktorin hatte sich ab 2014 des schweren Betruges und der Gläubigerbegünstigung schuldig gemacht, nachdem sie sich von Bekannten und Patienten Darlehen über mindestens 80.500 Euro auszahlen lassen hatte, die sie niemals mehr hatte zurückzahlen können. Als Grund für den Geldbedarf gab sie Wasserschäden im Labor an. Was die Geldgeber nicht wussten: Die Dame ist bereits vierfach wegen Betruges verurteilt. Richterin Verena Offer verhängte diesmal nicht rechtskräftig zwei Jahre Gefängnis. (fell)