Innsbruck – Ein 34-Jähriger zeigte am Dienstag an, dass ihm am selben Tag gegen 14.30 Uhr in der Ing.-Etzel-Straße sein Handy gestohlen worden sei. Nach umfangreichen Ermittlungen und neuerlicher Einvernahme des Österreichers stellte sich jedoch heraus, dass er den Raub lediglich erfunden hatte. (TT.com)