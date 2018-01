Kitzbühel – In St. Johann kam es in der Nacht auf Freitag zu zwei vollendeten und einem versuchten Einbruch in zwei Hotels und eine Skischule. Die Täter brachen entweder die Haupteingangstüre oder ein Fenster auf und stahlen insgesamt mehrere hundert Euro aus Büros. Auch eine Jacke ließen die Unbekannten mitgehen. Zwei Autoschlüssel, die in den Taschen steckten, ließen die Einbrecher im Freien auf einer Mauer zurück.

Ebenfalls in der Nacht auf Freitag stiegen Unbekannte durch ein ebenerdiges Fenster in ein Wohnhaus in Oberndorf ein. Sie stahlen Bargeld im Wert von über 1000 Euro.

Auch in Hopfgarten und Itter waren Einbrecher unterwegs. Betroffen waren ein Restaurant sowie zwei Bürogebäude. In einem Fall entwendeten die Täter aus einer Registrierkasse und einem Spielautomaten Bargeld in unbekannter Höhe. In den beiden anderen Fällen blieb es beim Versuch: Die Täter verließen den Tatort ohne Beute bzw. scheiterten bereits an der Türe. (TT.com)