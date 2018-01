Kairo/Luxor – Nach der missglückten Notlandung eines Heißluftballons in Ägypten mit einem Toten sind vier Menschen in Untersuchungshaft genommen worden. Unter ihnen sei der Pilot des verunglückten Ballons, hieß es am Samstag aus Justizkreisen. Festgenommen wurden demnach auch zwei Mitarbeiter der Betreiberfirma sowie der Leiter des Ballonflugplatzes in der Stadt Luxor. Die Ermittlungen gingen weiter.

In dem bei Touristen sehr beliebten Ort war am Freitag ein Heißluftballon mit 20 Urlaubern an Bord von starkem Wind überrascht und zu einer Notlandung gezwungen worden. Dabei prallte er auf den Boden. Ein 34 Jahre alter Mann aus Südafrika kam ums Leben, 15 weitere Menschen wurden verletzt, die meisten von ihnen Touristen.

Die Fahrten mit Heißluftballons gingen am Samstag in Luxor weiter. Der Ort und seine archäologischen Stätten gehören zu den wichtigsten Touristenzielen in Ägypten. Bereits mehrfach war es dort in der Vergangenheit zu Unfällen mit Heißluftballons gekommen. (dpa)