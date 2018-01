Längenfeld – Ein nächtlicher Einbruch in das Büro eines Campingsplatzes in Längenfeld beschäftigt derzeit die Polizei in Sölden. Unbekannte hatten in der Nacht auf Samstag zwischen 1.42 und 2.16 Uhr ein Holzfenster ausgehebelt, um in die Räumlichkeiten zu gelangen. Dort erbeuteten sie Bargeld im oberen dreistelligen Eurobereich. Am Aufbrechen des Tresors scheiterten die Einbrecher, hinterließen damit allerdings einen „beträchtlichen“ Sachschaden.

Laut einer Zeugin soll es sich um drei Täter handeln, die in einem dunklen Kleinwagen unterwegs waren. Die Polizei verweist in einer Aussendung auf das angrenzende Restaurant, in dem zur Tatzeit eine Geburtstagsfeier stattfand. Vor dem Lokal soll reger Betrieb geherrscht haben, sodass die Möglichkeit besteht, dass die Täter auch anderen Personen aufgefallen sind. Hinweise nimmt die Polizei in Sölden unter der Nummer 059133 / 7108 entgegen. (TT.com)