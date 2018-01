Ischgl – Ein deutsches Brüderpaar erschien am Dreikönigstag in der Polizeiinspektion Ischgl. Die 18 und 24 Jahre alten Burschen erklärten, ihnen seien am Nachmittag ihre beiden Paar Ski gestohlen worden. Diese hatten sich die beiden bei einem Sportgeschäft ausgeliehen. Wie sich herausstellte, hatte dabei der ältere Bruder einen falschen Namen angegeben.

Die Beamten befragten die Deutschen weiter – und schließlich gab der jüngere Bursche alles zu: Die Ski hatten die beiden in ihrem Auto deponiert, den Diebstahl nur vorgetäuscht. Nun erwartet das Duo eine Anzeige. (TT.com)