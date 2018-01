Tannheimer Tal – Eine Einbruchsserie beschäftigt derzeit die Polizei im Tannheimer Tal. In den Ortschaften Grän, Schattwald, Zöblen und am Haldensee haben Unbekannte vier Autos aufgebrochen und Wertsachen entwendet. Auffällig: Alle Pkw stammen aus dem Hause VW. Die Diebe erbeuteten Navis sowie einen Laptop. Den Tatzeitraum legt die Polizei zwischen Samstag, 11 Uhr und Sonntag 18 Uhr fest.

In Grän kam es zudem zu einem Einbruch in ein Lokal. Dort stahlen die Langfinger aus einer versperrten Schublade Bargeld in vierstelliger Höhe. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Nummer 059133/7153. (TT.com)