Außerfern – Die Kriminalstatistik für das Jahr 2017 ist zwar noch nicht veröffentlicht, Bezirkspolizeikommandant-Stv. und Kriminalreferent Walter Schimpfössl freut sich aber schon mal im Voraus: „Den Beamten der verschiedenen Dienststellen ist es durch akribische Tatortarbeit gelungen, gleich mehrere schwere Verbrechen zu klären.“

Bei einer Verkehrskontrolle beispielsweise fanden Beamte Suchtgift im Fahrzeug eines Einheimischen. Schimpfössl: „Durch intensive Vernehmungen, Hausdurchsuchungen, Sicherstellungen, Auswertungen und Überwachungen über mehrere Monate konnten letztlich zwei Verdächtige wegen gewerbsmäßigen Suchtmittelhandels und zwei weitere Personen wegen Beihilfe bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht werden.“ Die beiden Dealer wurden rechtskräftig zu zwölf bzw. neun Monaten Haft und 3500 Euro Geldstrafe verurteilt.

Auch der brutale Raubüberfall mit Körperverletzung, der sich im August in Reutte ereignet hatte, konnte aufgrund umfangreicher Ermittlungen und Fahndungstätigkeiten gemeinsam mit dem LKA Tirol und Vorarlberg geklärt werden. „Zwei der vermutlich drei Täter wurden von Cobra-Beamten in Vorarlberg festgenommen“, erklärt Schimpfössl.

Umfangreiche Erhebungen, kriminalistische Kleinarbeit und penible Tatortarbeit überführten auch jenen Mann, der im Dezember in Reutte/Mühl eine ganze Serie an Einbrüchen verübt hatte. Er drang in sechs Häuser und 15 Kellerabteile ein. Der Täter hatte die Rechnung aber ohne die Polizei gemacht. Letztlich klickten auch bei ihm die Handschellen. (TT, fasi)