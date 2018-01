Innsbruck – So etwas sollte es unter normalen Bürgern ja eigentlich gar nicht mehr geben. So musste sich gestern eine Innsbruckerin wegen NS-Wiederbetätigung vor dem Schwurgericht verantworten, da sie in sozialen Medien den Holocaust geleugnet hatte. Obwohl die 49-Jährige vor den Geschworenen angab, dass sie sich eigentlich gar nie für Geschichte interessiert hatte (vielleicht ein Fehler), war sie im November 2016 über Facebook auf die Geschichte einer 84-Jährigen aufgesprungen, die trotz immer neuer Haftstrafen die systematische Ermordung von Juden im Dritten Reich geleugnet hatte.

Die Tirolerin verbreitete darauf über ihre Facebook-Seite, dass man wohl nur glauben könne, was man selbst gesehen habe, und bezichtigte „die Juden“ pauschal der Holocaust- und Auschwitz-Lüge.

Facebook reagierte darauf mit einer Sperre der 49-Jährigen. Diese hatte darauf nichts Besseres zu tun, als zu betonen, sich „den Mund nicht verbieten zu lassen“. „Die Wahrheit (die Holocaust-Lüge) tut halt weh.“

Einige der 400 Facebook-Freunde gaben ihr Recht. Angesichts einer zehnjährigen Strafandrohung zeigte sich die Angeklagte reuig. Verteidiger Reinhard Ster hob zudem hervor, dass es sich um eine absolute Einzeltat der Unbescholtenen gehandelt hatte. So blieb es bei einem Jahr bedingter Haft und 1440 Euro Geldstrafe. (fell)