Thaur — Ein Wohnhaus in Thaur war Dienstagmittag Schauplatz eines Familiendramas, das mit der vorläufigen Festnahme des Ehemannes endete. „Wir ermitteln wegen des Verdachts des versuchten Mordes", bestätigt Christoph Kirchmair, stellvertretender Polizeikommandant im Bezirk Innsbruck-Land. In Anbetracht der schweren Vorwürfe hatte die Ehefrau Glück — sie kam mit leichten Verletzungen davon.

Es war gegen 12.30 Uhr, als bei der Haller Polizei ein Notruf einging. Ein Verwandter des Opfers informierte die Beamten über die heftige Auseinandersetzung in Thaur. Wenig später trafen die Polizeistreifen vor dem Wohnhaus des Paares ein. Wie die Ermittlungen rasch ergaben, „dürfte der Ehemann seiner Gattin einen Strick um den Hals gelegt und sie damit gewürgt haben", schildert Christoph Kirchmair den Ablauf.

Die Beamten nahmen den 70-jährigen Mann vorläufig fest und brachten ihn zur Einvernahme in die Polizeiinspektion nach Hall. Gleichzeitig kümmerten sich die Sanitäter um das Opfer, das seit längerer Zeit im Rollstuhl sitzt. Die Frau wurde in die Innsbrucker Klinik gebracht, dort untersucht und versorgt. Ein stationärer Aufenthalt war nicht nötig, die leicht verletzte Thaurerin konnte bereits am Dienstagnachmittag entlassen werden. Das Motiv und der genaue Hergang der Attacke waren zunächst unklar. Eine Verzweiflungstat steht aber im Raum. (tom)