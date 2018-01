St. Anton – In einem Hotel in St. Anton ließ ein Unbekannter einen Laptop und eine Sonnenbrille im Gesamtwert eines vierstelligen Eurobetrags mitgehen. Der Unbekannte dürfte sich am Deinstag zwischen 11 und 17 Uhr in das Hotel eingeschlichen haben. Die Polizei bittet um Hinweise. (TT.com)