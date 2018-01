St. Anton – In einem Hotel in St. Anton ließ am Dienstag ein Unbekannter zwei Laptops, Schmuckstücke und Bargeld im Gesamtwert eines vierstelligen Eurobetrags mitgehen. Die Peilung eines Laptops ergab, dass sich das Gerät in Schruns befand, teilte die Polizei am Donnerstag mit. So konnte in Zusammenarbeit mit dem Landeskriminalamt Vorarlberg ein 26-jähriger Niederländer als Täter ausgeforscht werden. Der Verdächtige ist geständig und wird angezeigt. (TT.com)