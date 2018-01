Brenner – Mitglieder des so genannten „Schwarzen Blocks“ hatten im vergangenen Frühjahr den Brenner bei einer Demo gegen die geplante Grenzschließung in ein wahres Schlachtfeld verwandelt. Unter den insgesamt 500 Demonstranten, die Anfang Mai am Brenner aufmarschierten, befanden sich auch rund 100 vermummte und gewaltbereite Anarchisten. Die Bilanz war verheerend: Gegen Polizei und Carabinieri flogen Steine und bengalische Feuer, die Beamten wehrten sich mit Schlagstöcken und Tränengas. Es gab auf beiden Seiten Verletzte, die Sachschäden betrugen Hunderttausende Euro.

Während kurz nach den Demos einige Demonstranten im Schnellverfahren verurteilt wurden, startet in Bozen jetzt ein regelrechter Mammutprozess: 63 mutmaßliche Demonstranten, die an den Ausschreitungen beteiligt gewesen sein sollen, müssen sich in einem Verfahren vor Richter Michele Paparella verantworten. Gegen weitere 70 Verdächtige laufen noch Ermittlungen. (TT.com)