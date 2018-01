Telfs – Der Diebstahl von zwei Packungen Batterien in einem Telfer Supermarkt wurde am Montag einem 56-jährigen Bosnier zum Verhängnis: Die Polizei konnte ihn des gewerbsmäßigen Diebstahls überführen.

Zunächst nahmen die Beamten den Mann mit auf die Inspektion um ihn zu befragen. Bei der dortigen Durchsuchung fanden sie in seinem Rucksack weiteres Diebesgut. Eine freiwillige Nachschau an der Wohnadresse des Mannes förderte dann das ganze Ausmaß seiner Diebestouren zutage: Die Beamten fanden im Kellerabteil eine große Anzahl gestohlener Sachen. Bei den sichergestellten Gegenständen handelte es sich überwiegend um Werkzeug, Kleidung, Sport- sowie Haushaltsartikel. Es wurden insgesamt über 200 Artikel vorläufig sichergestellt. 81 davon können konkreten Tatorten in Telfs und Pfaffenhofen zugeordnet werden, alleine diese wurden von der Polizei auf einen Wert von über 1000 Euro beziffert. Unter der Last der Beweise knickte der Bosnier ein und gestand die Taten. Er gab an, zwischen Oktober 2017 und Jänner 2018 in diversen Geschäften gestohlen zu haben.

Nach Abschluss der Erhebungen wird der 56-jährige Mann wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls bei der Staatsanwaltschaft Innsbruck angezeigt. (TT.com)