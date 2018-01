Deutschland

Übersetzungsfehler vor Gericht: Predigt „von Lothar Matthäus“

Als der Richter in einem Asylverfahren einen Iraner zu seinem neuen Glauben befragte und wissen wollte, was am Sonntag in der Kirche gepredigt worden sei, meinte der Dolmetscher: „Von Lothar Matthäus.“