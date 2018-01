Neubrandenburg — Als ein Mitarbeiter des Tierheims zur Fundstelle eilte, war es bereits zu spät. Er konnte nichts mehr für den schwarzen Mischlingshund tun, der unweit des Tierheims bei eisigen Temperaturen im Laub zurückgelassen worden war. Von wem, wird derzeit noch ermittelt.

Ein Passant hatte das regungslose Tier am Sonntagmorgen entdeckt — angebunden an einen Pfahl. Das Maul war mit einer Schlaufe zugebunden, damit er nicht bellen konnte. So hatte der Vierbeiner keine Chance, um auf seine Not aufmerksam zu machen. Der Hund dürfte erfroren sein, war bei seinem Auffinden aber auch stark unterernährt.

„Dubioser Fall": Marke verriet Wohnort

An was der junge Terrier-Mischling letzten Endes gestorben ist, soll ein pathologisches Gutachten klären. Die Mitarbeiter des Tierheims wollen darüber erst gar nicht spekulieren. Guntram Prohaska, der Geschäftsführer des Sozial- und Jugendzentrums, das das Tierheim im Auftrag der Stadt Neubrandenburg (Mecklenburg-Vorpommern) betreut, sprach gegenüber dem „Nordkurier" von einer „Sauerei". Denn natürlich hätte der Hund im Tierheim, das nur rund 50 Meter entfernt liegt, abgegeben werden können.

Während der Fall inzwischen auch die Staatsanwaltschaft beschäftigt, scheint die Suche nach dem Besitzer abgeschlossen. Der Hund hatte eine Steuermarke der Stadt Prenzlau (Brandenburg) um den Hals. Der Name wurde den Behörden übermittelt. Aber ob es sich bei dem Besitzer auch um den Täter handelt, ist noch unklar. Denn fraglich bleibt, warum ein Halter seinen Hund seinem Schicksal überlässt, obwohl die Herkunft so offensichtlich nachzuvollziehen ist. Das Tierheim sprach von einem „dubiosen Fall" und ist auf der Suche nach Zeugen.(tst)