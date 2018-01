Von Marco Witting

Innsbruck – Die Kriminalstatistik für das Jahr 2017 liegt noch nicht vor. Aber Landespolizeidirektor Helmut Tomac zitierte bei einem Pressegespräch gestern interne Aufzeichnungen, die für das abgelaufene Jahr „einen erfreulichen Rückgang“ bei der Anzahl der Delikte prognostizieren. Um rund vier Prozent soll die Zahl der Straftaten rückläufig sein. Bei den Eigentumsdelikten gebe es einen Rückgang im zweistelligen Prozentbereich – das zweite Jahr in Folge. Gewalt- und Sexualdelikte lagen im Vorjahr auf etwa demselben Niveau wie 2016. Bei der Cyberkriminalität gab es erneut einen Anstieg.

Tomac ist „optimistisch“, dass man die Aufklärungsquote von knapp 53 Prozent eventuell noch einmal verbessern konnte. Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP), der neben Tomac saß, nahm dies in Wahlkampfzeiten wohlwollend zur Kenntnis und erneuerte seine politische Forderung nach mehr Polizisten in Tirol. Wie die TT bereits berichtete, gibt es aufgrund der bestehenden Sicherheitsübereinkunft mit dem Innenministerium bis 2019 knapp 280 neue Arbeitsplätze bei der Polizei in Tirol – wobei bisher die Hälfte dieser Zahl umgesetzt ist. Platter will aber von den durch die neue Bundesregierung angekündigten 2100 zusätzlichen Polizeistellen für Tirol 300 Posten. „Wir haben nach Wien die höchsten Belastungen und es sind massiv Leute für den Brenner nötig“, erklärte der Landeshauptmann. Ein Schrei­ben an den Innenminister sei diesbezüglich bereits verfasst, erklärte Platter.

Eine Wunschzahl für neue Polizisten in Tirol wollte Tomac nicht nennen. Er erklärte aber, dass es natürlich eine Herausforderung sei, das Personal zu rekrutieren. „Der Effekt selbst ist dann durch die Ausbildung erst in drei Jahren sichtbar.“ Aber, so Platter und Tomac einträchtig, die Situation auf der Flüchtlingsroute über den Brenner werde auch in den kommenden Monaten und Jahren zusätzliches Personal benötigen. Platter ortete eine Vielzahl von Maßnahmen, die dazu geführt haben, dass die Zahlen von illegal einreisenden Menschen in Tirol rückläufig sind. „Der massive Kontrolldruck war aber ein Zeichen an die Schlepper. Und der Kontrolldruck muss auch aufrechterhalten werden. Es wäre naiv zu meinen, dass die Flüchtlingswelle vorbei ist.“

Platter will sich deshalb auch einsetzen, dass der Assistenzeinsatz des Bundesheers zur Unterstützung der Polizei weitergeht. Dies müsse sein, erklärte er.

Weitergehen soll auch ein Pilotprojekt, das die Tiroler Polizei im zweiten Halbjahr 2017 ins Leben gerufen hat. Sieben Beamte kümmern sich um Sozialbetrugsfälle und haben in den ersten Monaten insgesamt 74 Fälle anzeigt – die gesamte Schadenssumme beläuft sich auf rund 460.000 Euro. „Es hat darüber hinaus auch 80.000 Euro an Wiedergutmachungsgeldern gegeben“, erklärte Tomac. Es gehe hier auch um Bewusstseinsbildung.