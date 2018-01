Innsbruck – Die rätselhaften Umstände rund um den Tod der 26-jährigen Wörglerin Jennifer V. bewegten letztes Jahr Tirol. Die junge Frau war seit Anfang Februar 2017 vermisst gewesen, zwei Monate später wurde ihre Leiche bei Kirchbichl aus dem Inn geborgen. Wegen Mordes angeklagt ist der 43-jährige Schwiegervater der jungen Frau. Für dessen Täterschaft gab es zwar bis gestern keinen echten Beweis, Staatsanwalt Florian Oberhofer erklärte den Geschworenen jedoch in seinem Plädoyer am Donnerstag über knapp eineinhalb Stunden eindringlich, warum eine Vielzahl von Indizien für ihn, das Oberlandesgericht und letztlich den Obersten Gerichtshof einen dringenden Tatverdacht zum Mord an der Serbin ergeben hatte.

21 Zeugen am Freitag geladen

Auch am zweiten Prozesstag ist der Schwurgerichtssaal bis zum letzten Platz belegt. Von den für heute geladenen 21 Zeugen sagten bereits Jennifers Mutter, ein Bruder, eine Arbeitskollegin und eine Verwandte aus. Der Witwer entschlug sich hingegen der Zeugenaussage.

Laut Zeugen soll der Ehemann im Verdacht gestanden sein, seiner Frau untreu gewesen zu sein. Die Ehe sei demnach zerrüttet und mehrfach an der Kippe gewesen. Vorallem die zwei geliebten Kinder hätten Jennifer davon abgehalten, den Ehemann zu verlassen. Die Familie der Verstorbenen zeigte sich verbittert. Man sei von vorneherein skeptisch gewesen, dass Jennifer in die sehr konservativ denkende serbische Familie einheiraten wollte.

Mutter: „Mein Herz ist tot“

Die Mutter: „Ich sitze nicht hier, nur mein Körper, mein Herz ist tot, ich habe mit der Welt abgeschlossen!“ Suizidabsichten seitens Jennifer wurden bislang generell ausgeschlossen. Zu lebenslustig und kinderlieb sei die zweifache Mutter gewesen. Noch am Tag des Verschwindens organisierte Jennifer mit ihrer Mutter ein Skiwochenende.

Der Neffe des Angeklagten berichtete indes, dass ihn der Onkel nach dem Verschwinden von Jennifer aufgefordert hätte, dass er für ihn anonym ein SMS an die Familie verschicken solle, das auf einen Ehrenmord durch einen türkischen Arbeitskollegen hindeuten sollte. Ein Urteil soll in den Abendstunden ergehen. Lebenslange Haft droht. Es gilt die Unschuldsvermutung. (fell, TT.com)